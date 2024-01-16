春節假期將至，台南市將舉辦2024台灣燈會，台南市府預估燈會、春假期間最大參觀人次將達45萬。為因應大量人流，市府日前公布交通疏運計畫，將於台灣燈會高鐵及安平兩燈區做道路管制，以劃設行人動線及增闢臨時停車場。台南市府鼓勵遊客多使用大眾運輸工具及活動接駁車，以避開大量車潮。

2024台灣燈會將在台南舉辦，開展日期適逢春節連假，市府預期將有大量人潮湧入台南市。交通局長王銘德指出，預估燈會期間假日最大參觀人次將有45萬人次，交通局針對2處燈區做交通管制，透過確保行人動線及安全、鼓勵使用公共運輸、增闢臨時停車場、進行周邊道路管制措施等方式，紓解周邊地區交通流量。

台南市交通局長王銘德報告春節疏運計畫(圖片來源：台南市交通局提供)

交通局長王銘德說明，安平燈區將在2月3日開展，市府將管制林默娘公園周邊安億路、慶平路、光州路、運河路等道路，以作為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道。交通局建議遊客搭乘火車至台南車站後，轉乘台灣燈會活動接駁車抵達安平燈區。交通局建議自行開車的遊客可將車輛停放至觀夕平台周邊停車或永華路市府周邊，再轉搭接駁車到達安平老街及燈區；騎機車者可由光州路與安億路(銜接府平路)的交叉口進入億載金城南邊的安億路停車。

台灣燈會高鐵燈區將於2月24日開展，市府預計管制歸仁12路、歸仁18路、大武路二段北側車道及武當路(站區南路至歸仁12路)、高鐵一路，以做行人徒步區及接駁車專用道。交通局指出，高鐵燈區位於高鐵站及台鐵沙崙站旁，建議民眾直接搭乘雙鐵前往。交通局也建議，自行開車的民眾，由大潭交流道銜接高發二路可直達新闢的燈會臨時停車場；騎機車則可依指示停放高鐵三路以東路段、歸仁大道機車停車場等，假日期間並開放歸仁15路部分路段停車。

針對春節假期疏運，交通局表示，春節連假期間大台南公車(含小黃公車)將依假日班表行駛；2月9日 (除夕) 當天19:00之後班次取消，但服務高鐵台南站的H31、62，及嘉義站的黃9、黃16-1、橘9及橘9-1等6條路線仍正常營運。交通局也提醒民眾2月5日至2月14日屬計程車春節加成期間，期間計程車計費表將加入每趟50元的加成費用。