農曆過年將至，各大賣場推出優惠搶攻春節商機，好市多推出線上購物8周年慶，活動期間從即日起至周日（21日）截止，家電、珠寶、生活用品及零食等優惠品項超過500件，其中Apple MacBook Pro 16吋現折1萬元、BOSCH獨立式洗碗機現折3500元，活動首4天在線上消費滿萬元，結帳時輸入優惠代碼「8yr」，可再現折880元，使用聯名卡也可享有3%好多金回饋。

好市多14日於臉書粉專宣布，線上購物8周年慶開跑，時間為1月15至21日，優惠商品從家電、珠寶、生活用品、零食等都有，活動前4天線上購物消費滿萬元，結帳時輸入優惠代碼「8yr」，即可現折880元，使用聯名卡可再享3%好多金回饋。

根據好市多官網，線上購物價惠總計推出500件商品，包括Apple MacBook Pro 16吋現折1萬元、Sony 5.1聲道家庭劇院組折價8600元、BOSCH獨立式洗碗機現折3500元、喜年來原味蛋捲現折90元及義美巧克力碎片折價70元等。

另外，北海道生干貝每公斤限時折價260元；科克蘭冷凍阿拉斯加野生紅鮭魚現折150元；老協珍冷凍經典鮑魚雞湯現折250元；Samsung 65吋 4K 電視折價3500元；戴森手提無線吸塵器現折800元等。好市多也提醒，即日起至2月29日，到賣場都可以使用好多金折抵消費。