新冠肺炎進入第五波流行期，新冠中重症、死亡病例再度雙創新高，上周新冠新增538例中重症個案，創下五個月來新高、死亡增55例也創4個月新高，疾管署發言人羅一鈞表示，明起增加高雄國際機場、金門小三通碼頭，定點定時發放免費新冠快篩，供入境旅客自由領取，並持續至2月底。羅一鈞並評估，春節前一周邁入最高峰，單日約1.2萬～1.5萬人就診。

疾病管制署今(16)日表示，第五波新冠疫情進入流行期，上周新增538例中重症本土確定病例，較前一周新增515例上升，併發症中65歲以上長者占79％。

另上週新增55例死亡病例，較前一周增48例上升，死亡個案中65歲以上長者占90％；去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99％。

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 (58％)為多，其次為JN.1 (31％)及XBB.1.5 (5％)等；境外檢出病毒株以JN.1 (66％)為多，其次為EG.5 (22％)及BA.2.86 (7％)等。疾管署發言人羅一鈞表示，本土JN.1近四周佔比升至31％，估計春節前將成主流株。

桃園機場自1月3日起發放出入境旅客免費新冠快篩每人一盒，已發30.1萬人次，因旅客接受度高、反應不錯，考量國際疫情升溫，疾管署表示，明起增加高雄國際機場、金門小三通碼頭，定點定時提供新冠快篩予入境旅客自由領取，桃、高、金三處發免費新冠快篩將持續至2月底再視疫情狀況決定是否延長。

另外，新冠XBB疫苗15日單日接種人數為1.9萬人，目前新冠XBB疫苗共接種110.4萬人。週末冷氣團將來襲且適逢近期新年尾牙聚會、學校寒假開始等人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，建議民眾出發前儘早接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力，接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」( https：／／gov.tw／eU4 )或至各縣市官網查詢。