德國聯邦統計局在周一公布，2023年GDP萎縮0.3%，並且符合分析師預期。

經過統計局上修之後，德國去年第三季經濟出現停滯，所以儘管第四季為季減0.3%，但是最終也避開了年底衰退。

統計局長Ruth Brand說，在持續面臨多重危機之下，德國2023年經濟發展步履蹣跚。

Brand說，儘管最近的物價下跌，但經濟進展的各個階段物價仍然很高，抑制了經濟成長。利率的上升和國內外需求的疲軟，形成不利於融資的環境，也造成了影響。

凱投(Capital Economics)的歐洲首席經學家Andrew Kenningham說，自2022年底以來的經濟疲弱狀況，2024年可能會持續。

Kenningham指出，近期的通膨放緩，應會讓家庭鬆一口氣，但住宅和商業投資可能會萎縮，營建業也走向嚴重低迷，政府也正在大幅收緊財政政策。他預測，2024年德國GDP將為零增長。

德國經濟沒有從2020年新冠疫情所經歷的嚴重低迷中復甦，但是2023年GDP仍比疫情前的2019年增加了0.7%。

德國商業銀行(Commerzbank)首席經濟學家Joerg Kraemer表示： 「令人擔憂的是，自從新冠疫情爆發以來，德國經濟幾乎根本沒有成長」。「這種情況很罕見，讓人想起上世紀初股市泡沫破裂後的那些年」。

由於由能源所推動的生產活動大幅減少，2023年工業部門的經濟表現大幅下降了2.0%，而服務業經濟活動則推動了成長。

營建業小幅成長0.2%，主要是不斷惡化的融資環境，對營建業產生明顯影響，其它因素還有建築成本居高不下，以及熟練勞動力的短缺。

資料還顯示，2023年經價格調整後家庭消費減少了0.8%，政府支出也下降1.7%。

全球經濟成長的放慢，特別是中國市場，以及國內需求的低迷，都對貿易造成影響，2023年進口萎縮了3.0%，出口也下滑了1.8%。