今年聯準會可望走向寬鬆、帶動美元走弱，且科技產業的出口可望回溫，所以亞洲出口導向的經濟體在今年就有較佳表現機會，這也會讓相關企業的獲利受到帶動，舉例來看，市場已經預期亞洲與新興市場企業的獲利，將分別從去年的年減8%和11%，雙雙翻揚到今年增長18%附近，這也代表至少在上半年，亞洲市場的機會會比美國要更大。

許長泰表示，雖然從數字來看，美國的通膨已明顯趨緩，但攸關核心通膨的幾個項目，例如住宅、旅館與運輸等，它們的數據下滑速度還是相對較慢，所以儘管聯準會在去年已放出鴿派訊號，但要反映在貨幣政策上，時間點應該還是今年的下半年，而非市場較樂觀預期的3月。

許長泰說，由於美國的核心通膨仍在目標區間之上，再加上通膨本身的僵固性，所以美國經濟的增長動能在上半年就可能轉弱。另一方面，由於政府對民眾的補貼也陸續到期，使得美國中低收入民眾也要面臨信用卡消費上金額增加、但家計儲蓄卻正在減少，這個狀況也會導致美國的家計資產負債表出現弱化，進而影響到未來民間消費的動能。在此情況下，聯準會的利率決策在今年更顯重要，投資人行動也要更靈活。

許長泰補充說，雖然中國房市價格的跌勢已經趨緩，政府也陸續推出許多刺激政策，但目前民間消費的數據並未跟上，去年12月的PMI採購經理人指數也還是相對疲弱，顯示中國經濟的復甦仍需要時間。但好消息是，由於聯準會已從「升息階段的尾聲」往「降息階段的初期」邁進，因此全球科技產業的出口將在今年復甦，這對亞洲出口導向的經濟體來說肯定是好事一樁，中國經濟在某種程度上也將因此受惠；再加上人行在今年可望進一步推出更多刺激工具，隨著時間的推移，中國經濟可望在今年築底，資本市場或有可能提早反應。