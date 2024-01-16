台北市一名13歲少女因家境特殊，在社會局家防中心的媒合下，被安置到某私人兒童中心機構。不過該名少女卻遭到機構的社工猥褻。不過國民黨台北市議員應曉薇質疑，事發後雖然該機構據實向家防中心與社會局通報，但2單位卻未積極介入，直至她向婦幼隊告發後，才緊急聯繫聯繫警方做筆錄，質疑社會局推卸責任、謊報時程，並要求台北市長蔣萬安即刻懲處失職人員。

應曉薇指出，日前接獲被害少女的母親透過友人跨海求救，表示女兒被安置在北市家防中心轉介的某私人兒童中心機構，不過卻遭到機構人員猥褻。應表示，去年12月18日該機構接獲少女陳訴遭猥褻後，雖然機構隨即通報家防中心與社會局，並將該名社工辭退並限制其進出機構，但家防中心僅通知生父「要提告嗎？」並且並未當下就做筆錄，而是延至1個月後才辦理。

應曉薇說，該案的少女母親因非法居留遭台灣驅逐出境，父親又無力照顧幼女才會轉由家防中心安置。少女遭猥褻後，在母親託友人跨海向她求救後，社會局得知她向婦幼隊報案後，才緊急於12月底完成筆錄，同時還以各理由不再讓女童母親的友人關心女童，也不再讓負責的社工介入太多，就怕事件愈滾愈大。

「本案事發至今，社會局處置、通報程序皆有重大疏失，甚至有吃案嫌疑。」應曉薇怒批，社會局、家防中心、該機購未妥善保護受安置女童，蔣萬安市長應立即進行行政調查與懲處失職人員，更應該嚴肅檢討社會局長姚淑文適任與否。

社會局表示，12月18日接獲通報後社工就立即介入，12月30日至婦幼隊做筆錄後移送檢調，中間是由社工連絡家長、安撫孩子情緒，也讓孩子整理好思緒及事發經過，避免做筆錄時得多次回想細節、造成二次傷害。社會局說，所有程序均符合性侵害被害人保護工作標準進行，而因案母未在國內，社工亦已安排案母之委託人法律諮詢，瞭解相關法律權益事項。

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