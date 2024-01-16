手機大廠蘋果（Apple）旗下的智慧型手表Apple Watch，由於內建了「血氧偵測」功能，可做為平日健康觀察指標，深受許多人愛戴。不過最近卻傳出蘋果為了繼續在美國銷售部分型號的手錶，有意移除這項功能，一旦落實，恐怕將嚴重影響消費者的購買意願。

綜合外媒報導，美國血氧機大廠Masimo指控蘋果竊取其商業機密，用於生產Apple Watch。美國國際貿易委員會（ITC）於是在去年10月裁定，禁止蘋果旗下最新的兩款智慧手錶「Series 9」和「Ultra 2」進入美國市場。

為因應這項制裁，蘋果除了提出上訴，過去幾周以來也對Apple Watch進行修改，並向聯邦法院提交新設計。Masimo公司對此表示肯定，稱蘋果「向負責任邁出積極的一步」，未來只要Apple Watch不涉及Masimo專利的血氧偵測功能，就能繼續在美國國內銷售。

目前蘋果尚未正式公布變更後的Apple Watch設計，而在上訴期間，法院也准許暫停Apple Watch的禁售令，因此消費者目前還能買到相關手錶。據彭博社此前報導，移除血氧偵測是蘋果解決問題最快的方法，但如此一來，Apple Watch也將失去一大賣點，恐怕消費者無法輕易接受。