《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）2024春季賽即將於本週三（1/17）開打。新賽季LCK採用與上個賽季相同的安排，例行賽為雙循環的BO3（3局2勝）制，並於例行賽結束時，由戰績最佳的前6支隊伍，晉級季後賽，爭奪春季冠軍獎座。賽程首日，賽事方安排2023世界冠軍的T1戰隊，對決2023 LCK春、夏賽季雙冠的GEN.G戰隊，比賽話題性十足，在虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過，相關分析如下：

1/17（三）18:30，T1戰隊@GEN.G戰隊，推薦：「GEN.G戰隊」勝

先說T1，去年世界大賽的冠軍隊伍，新賽季陣容未有異動，由中路Faker帶領上路Zeus、打野Oner、下路Gumayusi及輔助Keria等人，迎接本季賽事。上個賽季，T1在Faker缺席部分賽事的情況下，例行賽戰績雖僅有9勝9敗（勝率50%），但進入至季後賽，隨著Faker回歸，T1一路過關斬將，力挫DK、KT，進入決賽並對上GEN.G，可惜最後未能完成王子復仇記，最終以0：3落敗。雖然夏季賽僅拿下亞軍，但隨後T1在世界大賽奪冠，成功將冠軍獎座留在主辦國，也算是扳回了一城。

再說GEN.G，上個賽季例行賽戰績16勝2敗（勝率89%），在季後賽一路打進決賽，並擊敗T1，拿下LCK夏季賽冠軍，成為2023世界大賽奪冠的熱門隊伍之一。不過，GEN.G在世界大賽8強首輪比賽以2：3的成績，敗給中國職業聯賽（LPL）代表隊BLG，最終無緣世界冠軍。新賽季，GEN.G的陣容有幅度不小的補強，除了雙核心－中路Chovy和下路Peyz兩人續留，其他位置都有新選手加入，包括上路Kiin（前KT選手）、打野Canyon（前DK選手）以及輔助Lehends（前KT選手）。提到GEN.G的新陣容，不僅留任的中路及下路兩位選手，其實力在LCK已是頂尖，新加入的3名選手，更是實力堅強且經驗豐富，也讓人期待新賽季GEN.G的表現。

本場比賽，雙方都是國際級的頂尖戰隊，考慮到過去一年兩隊10次交手（包括春、季兩個賽季、季中賽及世界大賽）由T1取得4勝、GEN.G取得6勝，戰績方面GEN.G略勝一籌，再加上新賽季GEN.G又有強力選手助拳，看好GEN.G能拿下首場比賽的勝利，推薦可買不讓分GEN.G勝。