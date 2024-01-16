台南市山上區森霸電廠正進行擴建工程，但引發當地居民反彈，立委陳亭妃發現森霸電廠未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金，還篡改環評定稿承諾內容，初估20年來少給地方回饋金大約21.5億元，16日宣布展開「向森霸電廠追討回饋金」行動，歡迎各級民代、民眾加入。森霸則回應說，多年來均持續落實對於鄉親區民的承諾，從未懈怠。

陳亭妃指出，經向環境部調閱森霸電廠1999年睦鄰回饋計畫，發現當初森霸承諾將比照台電提撥開發電源基金，挹注地方發展，營運期間以「售電收入的10／1000」作為每年回饋金金額；但森霸於2003年卻以一紙公文，將每年回饋金額改為「售電收入經扣除相關費用後淨盈餘的1／100」。

陳亭妃說，初估森霸從2004年至今，每年平均營業收入約120.2億元，年平均稅後淨利約12.27億元；如果依原本承諾每年的回饋金額應是大約1.2億元，但森霸變更後的回饋金額只有1227萬元，每年少給1.0773億元，總計20年少給地方回饋金大約21.546億元，要求經濟部盡速追討補發。

對此，森霸電廠回應表示，除了提撥回饋金之外，也提供其他睦鄰措施，包括贊助學校人才培育、社區活動、廟宇祈福、認養空氣品質淨化區及公廁、植樹、提供愛心便當、贊助節能減碳宣導，還協助地方果農和農產品行銷等，期許能在電廠早日營運的同時，創造地方就業機會及帶動地方繁榮。

另外，陳亭妃還認為，森霸電廠多項2期工程完工後，才向能源署申請變更設計，諸多設計與當初環境影響評估的內容不同，2期燃料液化天然氣甚至沿用20年的老舊管線輸送，難道沒有安全疑慮？

森霸指出，有關森霸2期燃氣複循環發電計畫的管線問題，除日常巡檢外，也由第三方公正單位評估管線安全無虞，同時委託專業廠商於去年12月19日完成地下管線GML圖資，並發文到台南市政府更新地下管線圖資。