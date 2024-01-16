勞保局日前宣布今年勞保紓困貸款開辦，有許多勞工詢問較多關於勞保紓困貸款仍有欠款，可否清償後再申請今年的勞保紓困貸款，勞保局說明，只要於受理期間內，還清舊欠本息且符合申請資格條件者，就可以再申辦本次貸款，只要貸款資格經審核通過且完備貸款手續者，款項約7個工作天會撥入帳戶。

據勞保局統計指出，截至昨天下午4時為止，共收到11萬4646件申請、核准6萬8562件，而因土銀撥款時間從昨天起陸續撥款，因此目前僅核撥64件、640萬元。

勞保局提醒，今年的勞保紓困貸款即將於1月19日截止受理，如有需求且符合申請資格的勞工朋友，請儘快至土地銀行各地分行申請，或透過網路點選進入土地銀行入口網站，即可線上完成申請、簽約及對保手續，全程e化免臨櫃。申請後亦可透過該行網站查詢辦理進度及核定結果。

勞保局說，土地銀行會以電子郵件或手機簡訊通知勞工朋友核定及撥款訊息，提醒務必提供正確的電子郵件或手機號碼，確保可接收到通知。只要貸款資格經審核通過且完備貸款手續者，款項約7個工作天會撥入帳戶，原則上可在農曆春節前獲得貸款。