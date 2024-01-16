蔡衍明愛心基金會偕公益青年送暖 受扶助婦眼眶含淚：有你們真好

即將迎來農曆年節，蔡衍明愛心基金會每年3大節日舉辦的慈善公益活動「公益青年送愛下鄉趣」再度啟動，今年首場來到嘉義縣，16日蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫與南華大學師生，在民雄鄉長林于玲陪同下，一同前往關心民雄鄉2戶弱勢家庭，南華吉他社學生顏毓嬌、劉韋頡帶著吉他自彈自唱，氣氛溫馨，其中女兒都不在身邊，租屋獨居的廖姓婦人看到這麼多人來關心她，感動又感傷，在大家離開前 廖婦忍不住對著大家高喊「有你們真好」。

公益青年顏毓嬌、劉韋頡，代表基金會送上旺福紅包、物資5000元外，也拿出吉他自彈自唱，讓長輩與全場拍手叫好。（呂妍庭攝）

公益青年顏毓嬌、劉韋頡，代表基金會送上旺福紅包、物資5000元外，也拿出吉他自彈自唱，讓長輩與全場拍手叫好。（呂妍庭攝）

公益青年顏毓嬌、劉韋頡，代表基金會送上旺福紅包、物資5000元。（呂妍庭攝）

公益青年顏毓嬌、劉韋頡拿出吉他自彈自唱，讓長輩與全場拍手叫好。（呂妍庭攝）

16日蔡衍明愛心基金會與南華大學師生，在民雄鄉長林于玲陪同下，一同前往關心民雄鄉2戶弱勢家庭。（呂妍庭攝）

16日蔡衍明愛心基金會與南華大學師生，在民雄鄉長林于玲陪同下，一同前往關心民雄鄉2戶弱勢家庭。（呂妍庭攝）

今徐海倫、南華副校長林辰璋、林于玲等人先後到廖姓婦人和林阿嬤家，就讀南華傳播管理學系的公益青年顏毓嬌、劉韋頡，除對長輩噓寒問暖，代表基金會送上旺福紅包、物資5000元外，也拿出吉他自彈自唱，先後演唱心花開、歡喜就好等耳熟能詳流行歌曲，讓長輩與全場拍手叫好。

女兒都不在身邊，租屋獨居的廖姓婦人聽著學生彈唱，忍不住眼眶泛淚，說兒子還在獄中，刑期還有3年多，自己心臟不好，醫生告知她心臟功能已差到要換心臟，很擔心自己等不到兒子出來那一天，讓一旁的林于玲、林辰璋等人不停安慰她好好保重身體，不要想太多，在眾人離開前，廖婦再三言謝，高呼有你們真好。

隨後一行人轉到豐收村關心70歲的林阿嬤，長年茹素的阿嬤體質疏鬆，常常全身酸痛，兒女們各有子女要養育，家庭經濟不寬裕，阿嬤雖靠社會補助過日子，但擅長炊粿的她，常常受邀幫忙公益活動作粿，今看到蔡衍明愛心基金會及公益青年們，阿嬤臉上不時流露開朗笑容，阿嬤女兒也感謝蔡衍明愛心基金會送暖，舉出大姆指說很棒！

公益青年劉韋頡說，他家裡也有長輩，但上大學後陪伴他們的時間沒有很多，這次能透過「公益青年送愛下鄉趣」活動，藉機會唱歌、彈吉他給老人聽、陪伴他們，讓他覺得活動很有意義，也會是很好的回憶。

林辰璋說，蔡衍明愛心基金會每年三節下鄉關心弱勢家庭和孩子，從2016年中秋節開始與南華合作，至今發放金額超過1000萬，受益學生超過1000人，弱勢家庭1300多戶，南華作為協辦單位，覺得非常高興和榮幸，指南華推動三好校園，把學生內心的善念透過活動轉化出去，吉他社用歌唱傳達愛心，個案都非常高興，相信可以接受到孩子真誠的愛心傳達，期待這個活動在各界關注下，可以做得更大、更廣。