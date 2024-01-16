金門日報社原任社長陳榮昌(左前)在縣長陳福海(右後)與主計處長王崑龍(左後)監交下，將印信交接予新任社長蔡湛成(右前)。(于家麒攝)

金門縣政府最新一波人事異動，7位新任主官(管)包括民政處長許慧婷、行政處長陳金增、車船處長李文堆、金門日報社長蔡湛成、大同之家主任許一傑、文化園區管理所長盧根陣、以及金沙鎮戶政事務所主任陳明伶，今(16)日上午進行布達交接後走馬上任，縣長陳福海在主持典禮時期勉大家，應該少一點「私心」、多一點「公心」，一切以「金門優先」，為鄉親謀求最大之福利。

金門縣政府新任主官(管)今日上午由車船處長李文堆(左二)帶領下完成宣誓就職。(于家麒攝)

陳福海表示，他就任縣長已歷經388天，從當選那一刻起，就是責任與承擔的開始；而自己從26歲開始從政後，心中掛念的就是如何幫金門建構更好的未來。他提到，要把金門縣長當好，最重要的就是要有「穩健的財政基礎」和「用心的縣政團隊」，回想起第一任剛上任遇到的大陸通水工程，他把原本的有利標改成最低標，為縣庫省了2.5億，並且要求工程如質如期完成。他認為，縣府任何的財務槓桿和執政息息相關，也指出未來要超前部署，廠商得標的工程不要有任何變更設計、一切按SOP施工，不容許任何偏差和關說。

縣長陳福海期勉大家，應該少一點「私心」、多一點「公心」，一切以「金門優先」，為鄉親謀求最大之福利。(于家麒攝)

陳福海說，他上任這一年多來，盤整縣府所有計畫，讓財政縣庫止血，不再往下探底。他也再度強調，金門未來絕不能舉債，否則所有社會福利、現金發放都會縮水甚至停止，期勉所有人民的公僕都應該少一點「私心」、多一點「公心」，一切以「金門優先」，共同為鄉親謀求最大之福利。

陳福海也談到，總統立委大選已結束，選民做了決定，接下來的金門「深具挑戰」，目前兩岸的氛圍，加上美中關係緊張，金門和台北、廈門間微妙的關係可能會有一些變化，這些都需要去溝通。他指出，金門有很多問題不只是金門自己的問題，很多都關乎國安、軍事等總統層級的問題，自己願意面對和承擔此時此刻的大環境，金門和中央、對岸，有太多的目標需要努力去達成，縣府團隊都是一家人，未來要仰賴所有同仁，一起創造新世代美好的未來。