御頂主要經營宴會品牌「頂鮮台南擔仔麵」及「晶宴會館」，近3年營運受疫情衝擊甚鉅，集團除縮減營運規模止血，2021年底取得福餐聯餐飲旗下烘焙事業，以輕資產模式業態經營「鹽胖手作麵包本舖」及「北海道蛋糕屋」，以分散營運風險。

御頂2023年股東會改選董事，由曾任職中華開發、久陽要職，亦經營環保能源與運輸、運動娛樂等產業的孫正強出任董事長。新團隊入主後重新引進資金與人才，於去年底完成2億現增及發行可轉債1.5億元，合計取得5億元資金，目前實收資本額8.25億元。

受惠疫情解封後宴會市場需求復甦，御頂2023年自結合併營收7.32億元、年增12.08％，回升至近3年高。前三季歸屬母公司稅後虧損0.91億元、虧損年減17％，每股虧損1.73元，為近5年最佳表現。

御頂表示，集團看好疫情解封後的觀光產業復甦力道，5億元資金除將用於改善集團財務結構、翻新既有宴會場地，亦將用於導入新事業及節能減碳。其中，首波的「鹽胖」信義復興店3日甫以全新風貌重新迎賓，宣示2.0轉型計畫正式啟動。

孫正強指出，去年已鎖定10～20家至約百家規模的優質連鎖餐飲品牌，規畫採併購或代理方式擴大餐飲事業，目前已與3家公司簽署合作意向書，包括高檔日本燒肉店、著名高檔日法甜點品牌、知名韓式連鎖炸雞店，目前正在洽談合作模式，預期今年將有所成果。

同時，御頂去年新設子公司「御義旅行社」及「御景生活事業」跨足旅遊及飯店管理市場，前者主打九州和山口精緻旅遊、國旅和高檔陸客團，首發熊本旅遊團已於去年底開展，更多旅遊商機預計在520前開始發酵，後者則在近期已洽談多家飯店待管案。

至於既有宴會品牌除了場地待裝修翻新，亦需與時俱進導入新經營思維。御頂表示，目前已與已與知名飯店簽署合作意向書，將借重其管理長才評估現有場地，進行整併與人力資源配置，並規畫與對方交叉持股，陸續導入其獲利與營收。

展望2024年，孫正強指出，目前尾牙接單已全滿，對首季旺季營運樂觀看待，認為有機會轉盈。同時，集團聚焦將資源及品牌再整合，將各類不同餐飲業態及服務延伸至飯店館內餐廳及宴會廳，結合旅遊事業部串聯餐飲住宿一條龍服務。

孫正強表示，御頂規畫打造觀光綜合平台，以餐飲、旅遊、飯店管理為營運三大支柱，除了宴會事業將與知名飯店策略聯盟、提升營運績效，新事業體也將在下半年陸續加入。在轉型及併購加持下，目標今年營收較去年倍增，帶動營收轉虧為盈、終結連5虧態勢。