曹西平近年淡出螢光幕，將重心放在西門町耳環店，最近他受訪，坦言不太想再上綜藝節目，並直言小S的節目曾來找他3次，被他婉拒。昨(15日)他進一步透露對演藝圈失望內幕，直指有位製作人過去封殺他，讓他至今難忘，他出道超過40年，每句話都肯負責任，並表示有些製作單位就是大小眼，「太扯了，太傷人了不值得為人家節目在（再）付出了，再拼（拚）收視率在拼（再拚）老命了，我決定不上節目了」。

曹西平最近接受《三立新聞網》專訪，透露近年不想上節目主因，其一是通告價碼讓他難以接受；其二是製作單位不尊重資深藝人；其三是為了身體健康。昨他更發文表示過去曾被某製作人封殺，令他不想再接節目通告，透露最近賣魚哥王雷和某梁姓導演邀他，他都已讀不回，對於綜藝節目通告更全都婉拒。

曹西平發文。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

曹西平說過去為別人收視率賣命，得到卻是真心換絕情，「人家不領情還把你說的這麼難聽，這些點點滴滴我不會忘記的」，他明白自己多年來的犧牲奉獻是有價值的，但卻熱臉貼冷屁股，「這些製作單位你們去後台看看他們的樣子跟德性，怎麼大小眼的對待藝人，我不會亂講的，連四哥她們都敢欺負我了，那其他的藝人呢？，不敢面對我背後傷害我，太失望了」。

最後水瓶座的曹西平說，自己是打不死的蟑螂，多年沒接通告一樣活得好好的，死不了，也不缺這份錢，「水瓶座妳不要惹我，時間還未到，時機成熟時我們請大家評評理，誰對誰錯？」並表示某些人只會在背後「弄人」，「#不敢面對人只會搞些小動作#不是每個藝人都要靠演藝圈吃飯的」，粉絲也回應：「如果可以！真希望你能接通告為喜愛你的粉絲表演，最喜歡你的口哨與自然舞動的熱舞」、「做自己開心比較重要，加油」、「沒錯，互相尊重很重要，不要覺得藝人沒上他們節目就活不下去，但是這種狀況如果發生在新人身上就不好說了，因為他們剛踏進演藝圈，即使發生什麼他們也不敢說，不像是四哥資歷豐富的前輩了，演藝圈真的不好待」。