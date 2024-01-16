景氣回溫，主計總處上修今年經濟成長率至3.35％；AIA友邦人壽總經理侯文成表示，景氣回溫帶動買氣，加上長壽風險意識抬頭，今年保險市場一定比去年好，新契約保費可望揮別去年的衰退陰霾，今年可望創造雙位數成長。

侯文成分析，台灣2025年65歲以上老年人口突破20％，長壽風險意識抬頭，面對不可知的未來，價值投資為長期投資的哲學；而聯準會升息近尾聲，美元利率已到頂，對高資產客戶來說，原本的美元定存將釋出，到投資市場尋求更穩健的長期標的，保險就是其中一項選擇，今年保險會比較好做。

面對不確定的未來，友邦人壽新推出富利優沛美元利變型還本終身壽險，出生即可投保，最高保障年紀為100歲，繳費年期有3年、6年、12年三種，高達8組優沛選擇權，可預先擇定於保險年齡30歲、40歲、50歲、55歲、60歲、65歲、70歲或86歲之「保單週年日」開始領取生存保險金。而宣告利率在符合一定條件下，還有機會享有回饋分享金，讓資產逐年穩健累積。

侯文成透露，保單自去年10月開賣以來，40歲以上的保戶為主，保費平均30萬元，其中，不乏大單進件，他印象最深的是一名繳千萬保費的高資產客戶，保額達3億元，不僅提供退休穩健的現金流，也有資產傳承的效益，不論單身、頂客族或有子女者，都能作為財務規劃的一環。

AIA友邦人壽補充指出，假設一般人開始工作年紀是25歲、退休年紀65歲，這40年期間通常只有單一的薪資收入，若提早為自己或小孩的理財組合加入「富利優沛」的規劃，透過「優沛選擇權」的布局，可讓自己最早從30歲開始再加領一份被動式月薪或年薪，且退休後還可繼續領到最高99歲，彌補退休後的收入缺口，且身故後還有身故保險金可以留給想要照顧的人。