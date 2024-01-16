由屏縣府與屏東基督教醫院攜手合辦的「雞湯送暖天使傳愛」關懷獨居長者活動，今年邁入第22年，縣長周春米16日親自騎單車送雞湯，為獨老把愛心送上門。（謝佳潾攝）

由屏縣府與屏東基督教醫院攜手合辦的「雞湯送暖天使傳愛」關懷獨居長者活動，今年邁入第22年，縣長周春米16日親自騎單車送雞湯，為獨老把愛心送上門。（謝佳潾攝）

由屏縣府與屏東基督教醫院攜手合辦的「雞湯送暖天使傳愛」關懷獨居長者活動，今年邁入第22年，縣長周春米16日親自騎單車送雞湯，為獨老把愛心送上門。（謝佳潾攝）

由屏縣府與屏東基督教醫院攜手合辦的「雞湯送暖天使傳愛」關懷獨居長者活動，今年邁入第22年，送的份數也增至3428份，據統計，近10年內屏東縣老年人口居住宅數成長68％，且去年底正式走入超高齡社會，為此，縣長周春米16日親自騎單車送雞湯，為獨老把愛心送上門。

周春米指出，去年底屏東縣65歲以上老年人口占總人口比率達到20％以上，正式走入超高齡社會，換言之，屏東每5人就有1位長輩，這是我們的福氣，顯示屏東好山好水、民眾安居樂業，縣府也將持續站在第一線給予最立即的協助。

周春米進一步表示，縣府與屏基攜手合辦的「雞湯送暖天使傳愛」關懷獨居長者活動，很感謝有各界的協助，可以延續至今22年不間斷，關懷送暖是件很重要的事情，尤其是在新一年的開始，希望藉此能呼籲大家一起為周遭的親友獻上關懷與祝福。

送雞湯活動在周春米的鳴槍下正式展開，3428份雞湯將在16至20日期間由各鄉鎮公所、屏東郵局、屏東縣仁和關懷協進會等人員送至獨居長者手上，而周春米與屏基院長吳榮州則率先騎單車送雞湯給潮州鎮91歲的馮徐瑞菊阿嬤。

馮徐瑞菊阿嬤出身教育世家，爸爸是國小校長、丈夫是國小老師，自己則是裁縫師，直到80歲視力退化才退休，衣櫥裡掛滿親手做的手工訂製服。阿嬤育有4名子女，還有7個內外孫，9年前先生過世後開始一個人的生活，而她雖有高血壓、高血脂、膝關節退化、黃斑部病變等疾病，但活動力不受影響，除可以外出串門子外，還能騎機車上街採買。

周春米與吳榮州見狀後都非常欣慰，吳榮州說，隨著醫療科技進步及養生風氣盛行，國人愈趨長壽，屏基也加強發展社區長照多元醫療服務，如提升慢性病管理照護率，投入社區醫療、居家服務、喘息服務（機構、日照及居家）、專業服務、社區整體照顧服務、失智共同照護等，也透過健康促進課程，協助長輩預防及延緩失能、失智，並加強自我健康管理，務求提高長輩的生活品質，不僅要活得久更要活得好。