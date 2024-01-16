一名男網友分享，之前在IG上追蹤一堆梗圖和貓狗照片的帳號，結果這些帳號似乎養到了一定數量的粉絲就會賣掉，詐騙集團接手後，狂發享受美食、出國旅遊的限動，然後再貼出運彩的照片說「想知道怎麼賺錢私訊我！」而他也因貪心落入陷阱，賠了幾萬，提醒大家小心，結果竟意外掉出一票苦主。

一名男網友在Dcard上分享，他在IG上追蹤不少梗圖帳號，也追蹤很多專門發貓狗或是其他動物的帳號，某天他發現這類型的帳號突然「脫胎換骨」，開始發一些帳號主人吃好料、旅遊的照片，接著出現大量「怎麼賺錢」的限動。

男網友表示，對方會分享自己玩運彩中獎，然後告訴大家可以私訊他怎麼賺錢，而他也落入這樣的陷阱，私訊對方以後，因為貪心而開始各種的「跟牌」，從一開始的免費，到後來的幾千塊，加上買運彩的錢，前後至少砸了好幾萬在這邊，好在不久就恢復理智，終止了一切。

男網友指出，透過這次的經驗，他才理解愛賭博人的心態，因為心裡總有種「下次也許可以翻盤賺回來」或「加減贏一點，也能減少賠錢的金額」，就是這樣才被越騙越多錢，這些詐騙的人對每個入坑的對象收個幾千，如果有50個人跟，獲利不容小覷。

貼文引起網友討論，釣出一票苦主，似乎很多人透過梗圖、貓狗照片或是美女照片來經營帳號，當帳號的追蹤數到達一定的人數後，就把帳號賣掉，而有些詐騙集團買來就會用來騙錢，手法百百種，令人防不勝防，看到後來都很傻眼，想說自己何時追蹤了這種帳號。