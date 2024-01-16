12日，包括美國與英國海軍在內的聯合海上部隊，建議民用船隻應駛離危險海域。此建議公布之前，美英兩國先是轟炸了葉門的青年運動基地。但外界擔心這個武裝組織會再出現報復行為。

因此，不少船舶為了安全起見先改道而行。根據彭博統計，自12日以來通過連接紅海與亞丁灣的曼德海峽，船數要比1個月之前的同期少掉至少半數以上。

不過包括油輪、散裝貨運船以及貨櫃輪在內，有114艘仍然冒險通過這個狹窄海峽進出紅海。1周前是有131艘，當時該地區的緊張情勢已經升高，民間船隻成為青年運動的導彈以及無人機的襲擊目標。

在1個月之前，上述航道還有272艘行經，6個月前更多達252艘。彭博社認為，各個船東承受的壓力以及風險並不一樣，雖然出貨量大幅下降，但從俄羅斯輸出石油的出口量降幅明顯較小。

其中，LNG（液化天然氣）船的減幅最大，船隻數量也較1個月前大減96%。再來是貨櫃船和其它種類的船舶，兩者均下滑約80%。另外，經過該區的油輪，也比1個月前要少約55%。不過，散裝貨輪受到的衝擊較小，只少25%。