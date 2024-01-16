2024總統大選期間，賴清德副總統表示，會公開高端新冠疫苗採購合約，讓高端爭議再度成為選戰攻防焦點，如今選戰落幕了，合約公開議題卻不了了之，衛福部長薛瑞元曾回應，會在追。疾管署剛剛發佈記者會通知，將由疾管署署長莊人祥親自主持，說明高端疫苗合約簽訂情形。
衛福部政務次長王必勝表示，高端公司今天初步開了董事會，決定授權給衛福部公布，預計在下午4點30分由疾管署開記者會說明。
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2024總統大選期間，賴清德副總統表示，會公開高端新冠疫苗採購合約，讓高端爭議再度成為選戰攻防焦點，如今選戰落幕了，合約公開議題卻不了了之，衛福部長薛瑞元曾回應，會在追。疾管署剛剛發佈記者會通知，將由疾管署署長莊人祥親自主持，說明高端疫苗合約簽訂情形。
衛福部政務次長王必勝表示，高端公司今天初步開了董事會，決定授權給衛福部公布，預計在下午4點30分由疾管署開記者會說明。
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