台中一名蘇姓男子去年8月酒後到國軍台中總醫院鬧事，3名員警獲報到場處理，蘇男竟指著一名巡佐辱罵「他是狗」，甚至出腳踢擊另名員警小腿，當場被依妨害公務現行犯送辦。台中地院審理，發現蘇男有多次妨害公務的前科，顯見藐視國家公權力的行使，法治觀念薄弱，加重其刑判拘役100天，得易科罰金。

據判決書指出，蘇男去年8月10日下午4時50分許，酒後在國軍臺中總醫院前鬧事，賴姓巡佐等3人據報前往現場處理，孰料蘇男竟辱罵員警「幹你娘」、「哭爸」，並指著賴員稱「他是狗」，又於員警制止時，出手推擠員警腹部，並以右腳踢其左小腿，當場被依現行犯逮捕。

台中地院審理時發現，蘇男曾因公共危險案件遭判刑8月，2018年才服刑期滿出獄，也曾犯下多次妨害公務的犯行，又在5年內犯下此案，顯見蘇男沒有記取教訓，對刑罰反應力薄弱。

法官審酌蘇男僅因酒醉鬧事心情不佳，即於員警依法執行職務時，出言辱罵員警，並以強暴行為妨害公務執行，使員警之名譽、社會評價有所貶損，實不足取；兼衡其犯後尚知坦承犯行，且向員警道歉並達成調解，依侮辱公務員罪，累犯，處拘役50日；又依妨害公務執行罪，累犯，處拘役55日，均得易科罰金。應執行拘役100日，得易科罰金。

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