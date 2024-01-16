彰化縣農業產值排名全臺第三，年產量高達28萬1582公噸。為減少耗損及增加收益，彰化縣政府斥資3.23億元經費，將在溪州鄉興建全縣首座農產冷鏈物流中心，預計下半年先展開招商，拚最快於明年下半年對外營運，未來將循《促進民間參與公共建設法》採OT（營運—移轉）方式委外經營。

彰化縣未來首座農產冷鏈物流中心位於溪州鄉中央路三段附近，鄰近國道1號中山高速公路北斗交流道，交通條件頗佳。該座冷鏈物地號為溪州鄉忠孝段三八三地號，屬於特農區的農牧用地，面積約達2.4公頃，彰縣府花了3800萬元向國產署有償撥用，取得土地

該座農產冷鏈物流中心為兩層樓建物，總樓地板面積達1140坪，目前1樓的空間規畫有分級預冷區、加工作業區、冷藏冷凍區、行政辦公區，2樓則另闢可供學校進行食農教育戶外教學的參觀廊道；此外，該地同時也將開闢滯洪池、停車場和園區綠美化景觀。

彰縣府農業處長邱奕志指出，該座農產冷鏈物流中心為一條龍的服務模式，為從生產端到消費端完整冷鏈不斷鏈的物流體系，中心收購在地蔬果，做為學童營養午餐和關懷據點共餐食材供應商之一，農民也可來中心租用冷藏、冷凍設備。

該中心倉儲空間大，遇盛產時，大批收購的新鮮蔬果，可先分類或截切後送進倉儲中冷藏保鮮，當市場有需求時，再販售至市場，調節供應量穩定價格，解決農產品產銷失衡的問題。

邱奕志說，該中心主要功能在於農產預冷、加工及冷藏、冷凍，今年下半年開始招商遴選時，會要求廠商明確訂定營運規範、冷藏冷凍租用費用須符合市場機制及蔬果收購貨源以在地農民和農民團體為主。