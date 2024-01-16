台東鹿野鄉民代表會今天舉行鄉立幼兒園相關議題說明會。（蔡旻妤攝）

台東鹿野鄉民代表會今天舉行鄉立幼兒園相關議題說明會，鄉代會主席陳韋吉（左二）。（蔡旻妤攝）

鹿野鄉代會因財政困難，去年11月決議鹿野鄉立幼兒園今年起停止招生，並逐步裁撤，鄉公所認為過於倉促，去年12月舉辦公聽會決議暫緩1年，並通知鄉代會，鄉代會今天為此舉辦說明會。

鄉代會卻認為此舉已違反地方制度法，今天舉辦公開說明會，再度申明決議是因幼兒教育及照顧法，應回歸教育體系，目前全台各機關都在處理這個問題，因此鄉幼停止招收勢在必行。

「公所將代表會決議當空氣，代表會完全不能接受」鄉民代表會主席陳韋吉指出，鄉民代表會的主要職責就是監督鄉公所，原則上都會配合公所施政，然而鄉公所對於代表會議決案執行上有困難，應敘明理由函覆代表會，不過公所捨棄正常程序，這也是今天開說明會的原因之一。

最後，鄉代會仍尊重公所去年公聽會的決議，鄉幼暫緩1年裁撤，然而鄉幼現有5位幼保職員，其中1位退休，有2位擔心工作無保障而請辭，鄉公所因此緊急提出召聘。

鹿野鄉公所代理園長洪飛騰表示，若到1月31日學期結束前仍無人應聘，2至3歲的幼幼專班及3歲至4歲的小班將會無法開設，約有21位學員需轉學到其他學校。

針對21位學員受教權問題，台東縣府教育處特殊暨幼兒教育科長周盈璋回應，初步會優先媒合鄉幼3到5歲學童，轉學至鄰近學校，而2歲的孩童必須安置相關空間，將納入第2批媒合，保障學生教育權。