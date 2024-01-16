近期國際新冠疫情升溫，且春節連假將至、聚會活動頻繁，致使新冠病毒傳播風險上升。疾管署呼籲民眾盡速施打新冠XBB疫苗。台南市府為提升民眾接種意願，規劃從1/16至1/31，符合條件接種XBB疫苗者，贈送一支限量電子體溫計。

衛生局呼籲市民接種新冠XBB疫苗(圖片來源：台南市衛生局提供)

近期國內外新冠疫情升溫，疾管署預估，自今年1月底至春節連假期間，國內新冠疫情恐將迎來高峰。疾管署表示，國際新冠XBB疫苗研究一致顯示，接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力達6至7成。台南市衛生局強調，過去曾確診過或是接種過舊版新冠疫苗的保護力已接近零，呼籲民眾盡快接踵XBB疫苗，衛生局也祭出免費禮品贈送活動，在1/16至1/31期間，凡符合條件並前往衛生所接種XBB疫苗者可免費領取一支電子體溫計。

春節連假期間，出入境旅客及返鄉人潮將遽增，且流感疫情高峰往年多落在春節前後，衛生局預估單週就診人數將超過10萬。市府為保障市民健康，同時避免急診量能不足，市府鼓勵各大醫療院所開立農曆春節期間呼吸道傳染病實體特別門診。此外，市府今年也特別開立由小兒專科醫師看診的呼吸道傳染病特別門診，以利提升春節期間市民朋友及幼童就醫品質及量能。市府亦鼓勵轄內基層診所在春節期間開診，便利呼吸道傳染病輕症病人就醫，落實分級醫療。