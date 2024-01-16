龍年春節連假從2月8日小年夜到2月14日初五共7天，若提前請2月5日到7日，將可連休12天，吸引不少趁連假前闔家出遊、提前返鄉或規畫出國過年的旅客，為了支援民眾各類移動需求，裕隆移動服務事業送上租車、乘車優惠外，也不忘搭載返鄉出遊的車主們，免費為愛車健檢。

主打多元車款的格上日租車理解消費者不僅關注CP值高的經濟車款，在春節長假期間，因全家出遊的需求，對舒適、空間、操控及智慧化需求也愈來愈高。在車隊上，也提供從輕型簡約、舒適動感SUV、商旅MPV到中型奢華、頂級旗艦款、露營車及二輪機車等各種不同車型，以及油電車及純電駕馭的純電車款，以滿足各類不同需求的消費者。

針對開自家車返鄉的旅客，專精歐系進口車保修的用車事業旗下歐固德保修也有行車安全健檢送好禮活動，即日起至2月5日，提供22項行車安全健檢，行車安全部件等促銷回饋，同時加碼回廠啟動保固。