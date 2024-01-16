工作結束同事間都會說「辛苦了」來加油打氣，然而有一位女網友目睹，日前有同事下班跟主管說「辛苦了」，遭到對方斜眼狠瞪，不懂這句話不能對上司說嗎？

原PO在PTT指出，日前看到同事要下班，遇上剛開完會的主管，對方桌上還有一大疊公文要處理，於是同事拍拍主管屁股說「組長您辛苦了」，結果主管立刻斜眼瞪他，怒回「下班就快滾出辦公室，你不出包就能讓我不那麼操勞」，讓原PO聽了覺得奇怪，「辛苦了」真的不能對主管說嗎？

貼文曝光，許多網友留言解釋「辛苦了，是上對下用詞，頂多平輩，對長官用很不禮貌」「辛苦了是最沒用的一句話，要嘛幫忙、要嘛快滾」、「不能說辛苦了，請直接說謝謝」、「說『組長謝謝您，您比誰都辛苦』這樣就好」，讓其他人恍然大悟「我常對主管說耶」。

但也有人指出，「問題在出包不是用語問題」、「下屬出包搞得自己要加班，結果那個出包的人走之前還跟你說『你辛苦了』你不會不爽？」、「不要出包，主管會比較高興」、「怎麼沒想過是拍主管屁股的問題？」