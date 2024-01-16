許多外籍遊客來台都會買伴手禮，一名大陸籍女子來台前，身邊好友都指定要她買有包餡的蛋捲，還說是目前台灣最夯的伴手禮，但她詢問台灣朋友，竟有一票人表示沒聽過也沒吃過，她到台灣後立刻到門市購買品嘗，她被濃郁的內餡驚艷，直呼超級好吃，文章上線後，大陸網友也讚不絕口說，當伴手禮很有面子，但唯一缺點就是售價太高。

原PO於《小紅書》指出，聽身邊朋友說某品牌有包餡的蛋捲在台灣很紅，她詢問台灣朋友，沒想到多數人沒聽過也沒吃過，她到門市購買發現口味有肉鬆、花生、芝麻及巧克力等，她買一盒綜合回民宿享用，大讚蛋捲有厚度、內餡濃郁、紮實，直呼很好吃。

原PO說，該產品是除了鳳梨酥外，當伴手禮最好的選擇，回國送給親朋好友很有面子，唯一缺點就是太貴。

貼文掀起大陸網友關注，不少人稱讚原PO懂吃，並表示該品牌的蛋捲是近年最流行的伴手禮之一，來台灣一次會買5至6盒，但售價較高也是多數人提到的缺點之一。