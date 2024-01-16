2024立委選舉在13日結束，國民黨成為國會最大黨，民眾黨則是掌握8席關鍵少數。對此，律師、知名主持人謝震武表示，憲法增修條文有提到，當國會過半立委同意倒閣，行政院長就需下台，總統也可以行使倒閣權解散國會，因此國民黨在關鍵時刻，只要爭取到民眾黨三票，就有跟行政院一拚的能力。

謝震武昨（15）日在節目《新聞面對面》提到，「54：51：8」這幾個數字在未來這兩個禮拜，一定會被各政黨不斷地合縱聯橫去排列組合，因為57席就是過半，如果要是真的開放，對綠營來說只要拉6席，藍營拉3席，就是決定立法院長，「包括往後很多案子，白營已經直接講了，看議題去合作。」

此外，謝震武還指出，最重要關鍵，如果走到最極端的一個例子，那8席最關鍵的時候，中華民國憲法經過增修條文以後，有一個倒閣權，「倒閣權是說，行政院提出來的東西，立法委員不同意，1/3連署，國民黨絕對過；1/2同意，拉到白的那3票，行政院長就得下台。」

不過謝震武也補充，倒閣權有另外一個但書，行政院長下台的時候，可以請總統解散立法院，「意思是我死，你也好不到哪裡去，這是某種程度最制衡的方式，所以白營團進團出，以後議題大家打到最關鍵的時候，國民黨說什麼都要去拉白營，拉到3票，行政院10天以內下台，大家魚死網破了。」