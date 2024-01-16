MSCI亞太指數下挫1.2%，為4個交易日以來首度下跌。由於地產業的融資計畫重創銀行股，周二恆生指數料將創下3個月來最大單日跌幅。

消息人士透露，中國平安銀行已經將41家公司列入有資格獲得融資支持的開發商名單，此為北京當局擴大援助地產業的最新舉措。可獲得資金挹注的開發商中，一半以上是國有企業，包括保利置業、北京城建集團等，其餘為龍湖集團、萬科和金地等民營企業。

目前香港恆生指數重挫2%，報15891.44點，失守萬六大關。

歐洲央行發表立場偏向鷹派的言論，使預期該央行將提前大幅降息的期望受挫，歐股指數期貨延續前一日的跌勢。歐央管理委員會成員Robert Holzmann周一表示，由於通膨和地緣政治風險揮之不去，今年降息並非是掛保證的事。這和歐央總裁拉加德先前的發言相呼應，當時她警告現在談論調降借貸成本仍還為時過早。

美國10年期指標公債殖利率和對利率更敏感的2年期債息分別上漲約6個基點，以及美元升至1個月新高，受此打擊，周二黃金價格走低。操盤手現在將關注聯準會理事沃勒（Christopher Waller）在周二晚些時候發表的談話，以評估3月降息的可能性。

彭博美元現貨指數暫漲0.3%。道瓊指數期貨暫跌0.42%，標普500指數期貨跌0.45%，那斯達克100指數期貨跌0.61%。

葉門胡塞（Houthi）武裝組織持續襲擊行經紅海的船隻導致中東局勢非常緊張，但全球經濟前景不明，以及受到美元上漲影響，在相互抵銷之下，周二油價持穩。目前美國期油小跌0.15%，報72.56美元。倫敦布蘭特期油漲0.2%，報78.31美元。

Bloomberg Intelligence分析師Marvin Chen表示，紅海的地緣政治衝突可能升級升助長了新興市場的避險情緒，因此亞洲市場陷入盤整。中國股市短期內也缺乏催化劑，因為中國人行錯過了降息時機。