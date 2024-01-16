曾寶儀熱衷公益。（池宗玲攝）

曾寶儀今（16日）出席陽光基金會「用愛點亮家的輪廓」記者會。她年初在日本京都旅行時，不巧遇到能登半島芮氏規模7.6強震，她今坦言她在地震前突然感覺身體不適，結果沒多久就開始天搖地動。

她說，她12月31日晚上特別去排隊敲鐘，第一次體驗日本的新年，「元旦當天我們就四處走走、拜拜，後來回飯店休息，不知怎麼的突然覺得整個人很累，還想說怎麼會這麼累，沒多久就突然就晃動了」，直言當時情況真的很驚嚇。

她覺得在台灣生活多年，對地震可以算是身經百戰，「但那次真的晃太久，我覺得很不正常，我當下馬上打開電視，原本電視台都在播新年節目，突然所有節目都停，我第一次聽到主播用迫切的語氣重複強調『海嘯來了、趕快避難』，我看畫面中那些地名、畫面都是我去年去過的地方」。

地震一停，她也突然覺得全身沒電，有種像要生病一樣的虛弱感，當下也有很多網友提醒她一定要小心餘震。她說，當時正逢旅遊旺季，行程也不好調整，所以他們還是完成所有計畫才返台，「我回到台灣才真的放下心」。

是否有感應到地震？她強調，她不知道自己怎麼會有這情況，「不知道是不是前一晚熬夜，還是因為走路去拜拜導致太累，我真的不知道」，語畢希望大家能夠享受當下。

曾寶儀今出席記者會時感動表示，「其實我一直是陽光基金會的支持者，我非常認同陽光基金會的服務理念，所以收到邀請時非常開心，陽光透過陪伴聆聽、身心重建、及家庭支持等服務，扶助他們重新站起來，既守護家庭更守護他們的尊嚴，讓我相當佩服，也希望大家可以一起支持陽光的服務，捐出手中零錢幫助這些燒傷顏損朋友重新撐起一個家」。

為幫助經濟陷入困境的顏損弱勢家庭度過難關，陽光基金會偕名主持人曾寶儀一同攜手萊爾富超商發起「顏損弱勢家庭扶助計畫-零錢捐」募款活動，募款所得將用以幫助逾400戶遭逢燒傷、或罹病而陷入困境的弱勢家庭。