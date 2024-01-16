台東縣長饒慶鈴（右二）今上午前往連航路及中興路2段交集處，現勘網球中心預定地。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

近年台東縣運動風氣蓬勃發展，現有紅土網球場及PU網球場，因方位座向易受陽光照射，台東縣政府規畫於縣議會周邊新建網球中心，並闢建停車場，滿足民眾運動需求，提升公共設施機能，預計今年動工。

台東縣體育人才輩出，休閒運動風氣盛行，為打造齡共融的友善運動環境，台東縣政府陸續完成棒球村整修及優化縣內運動場館，包括東海運動公園、縣立溜冰場、體育場館等，去年也開放運動園區泳池，並著手興建全民運動館，現規畫新建具4面球場的網球中心。

台東縣長饒慶鈴今上午由縣府教育處長蔡美瑤、建設處長蔡勝雄陪同前往連航路及中興路2段交集處，現勘網球中心預定地。預計設置自動噴灌系統及夜間照明設備，空間規畫有休息室、練習區及網球教學場地。

此外，考量網球中心完工後，周邊停車空間恐不敷使用，將一併闢建停車場，除提供運動民眾及附近居民使用外，亦可提升公共設施機能。

台東縣教育處長蔡美瑤指出，台東目前除了體育場旁的紅土網球場外，還有東海運動公園的戶外網球場。網球運動對於培養學童視力、骨骼肌肉養成、專注及抗壓能力有益，且對於年長者也是良好的社交運動，現有的紅土網球場65歲以上會員占比逾8成。

台東縣體育會軟式網球委員會郭凌雲主委表示，現有網球場因東西座向，不論早晨或傍晚時段，都受到太陽光照射角度與方向的影響刺眼，樂見網球中心完工啟用後，提供縣內軟網同好符合需求與規格的球場。