德國《畫報》（Bild）引述外洩的德國國防部機密資料指出，德軍與歐洲正在準備應對俄羅斯於今年擴大烏克蘭戰爭、甚至攻打北約國家的可能情景，其中一項情境指出，俄軍最快於2月出手，一共分7階段進行，於明（2025）年春天與北約爆發直接衝突，令外媒擔憂恐引爆第三次世界大戰。

綜合美國福斯新聞網（Fox News）、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，德國《畫報》引述外洩的德國國防部機密情資指出，德軍與歐洲正在準備應對俄羅斯可能在東歐發動的「混合」戰爭。

這份情資詳細列出幾項未來幾個月內可能發生的情境，其中一個情境名為「聯盟防禦2025」（Alliance Defense 2025），這個情境一共有7階段，第一階段於2月展開，俄羅斯將再額外動員20萬士兵。

第二階段於4月展開，在俄軍到位、西方對烏克蘭的財政支持下降之際，普丁將會下令對烏軍進行「春季反攻」。

第三階段落在7月，俄軍可能對波羅的海三小國發動「嚴重的網路攻擊」，藉由聲稱居住在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛的少數俄羅斯人受到攻擊，在三小國內煽動暴力事件。

普丁將在9月展開第四階段行動，隨著波羅的海國家衝突升溫，俄羅斯將藉機介入，進行名為「Zapad 2024」的大規模軍演，屆時他將再動員5萬士兵至俄羅斯西部及白俄羅斯，俄羅斯也可進一步將軍隊及中程飛彈部署至飛地「加里寧格勒」（Kaliningrad）。加里寧格勒為2北約國家立陶宛及波蘭之間面積達86平方英里的土地。

德國媒體引述外洩的德國軍方情資指出，德軍與歐洲正在準備應對普丁可能引爆的第三次世界大戰。（資料照／路透社）
德國媒體引述外洩的德國軍方情資指出，德軍與歐洲正在準備應對普丁可能引爆的第三次世界大戰。（資料照／路透社）

2024年12月，計畫進入第五階段，普丁將利用美國總統大選落幕的過渡階段，稱邊界爆發衝突或暴動，釀成多人傷亡，以此引爆蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）的動亂，並且進一步接管蘇瓦烏基走廊。蘇瓦烏基走廊是連接白俄羅斯與加里寧格勒的狹長地帶，位在立陶宛與波蘭邊界。

緊接著明（2025）年1月展開第六階段，俄羅斯錯誤指控北大西洋公約組織（NATO）計畫推翻普丁，促使俄羅斯於3至5月進行第七階段計畫，在白俄羅斯集結約7萬名士兵，德軍機密文件指出，在「第X日」（Day X），北約將在東翼部署約30萬士兵，其中包含德國的3萬士兵，應對可能的俄軍進攻。

報導指出，無法從外洩的德軍機密文件中得知，俄軍是否會被北約大軍震懾住，不過《紐約郵報》、《每日郵報》製作的圖表皆顯示，普丁在此階段可能退縮，或進一步引發第三次世界大戰，與北約軍隊發生全面衝突。

針對報導，德國國防部發言人拒絕回應特定的北約防禦情境，強調考量包括最極端情況在內等不同情境，是軍隊每日例行業務。

報導指出，莫斯科至今否認會擴大烏克蘭戰爭。

文章來源：Leaked German documents show leaders are preparing should Russia launch World War 3: reports
文章來源：Germany preparing for Russia to start World War 3, leaked war plans reveal
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