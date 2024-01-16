萬喬豐工程技術顧問公司承攬107年度新竹縣轄內農路、村里道路及行人橋等橋梁基本資料建置與安全檢測評估案，縣府發現該公司以虛偽不實文件履約時，即依契約扣罰、賠償並追回溢付價款，並配合新竹縣調查站調查，新竹地院以行使業務登載不實文書罪，判處曾擔任教授的陳姓負責人有期徒刑6個月。

縣府工務處代理處長陳盈州指出，發現萬喬豐涉及不實文件履約時，即已全力配合檢調調查，並且依法委託另外的合法公司執行橋梁檢測，目前109和111年度檢測中，包含曾遭不實履約的新豐鄉太和橋、後湖橋及瑞光橋在內的3座橋梁，檢測結果均良好，請民眾可放心通行。

陳盈州說，萬喬豐工程技術顧問公司以不實文件履約，縣府除依契約進行扣罰、賠償並追回溢付價款外，其涉違法事宜，也由政風處配合新竹縣調查站調查，後續偵辦並進入法院審理，近日確定該公司負責人判刑6個月，縣府感謝司法查明真相，對於不肖業者偽造不實文書，不顧公共安全，予以嚴厲譴責。

工務處指因該案判刑確定，為了杜絕不良廠商再涉入政府標案，已商議以違反政府採購法第101條，刊登其為拒絕往來廠商。