2024總統暨立委大選13日落幕，南投縣男子阿明（化名）因自己支持的候選人未能當選，近期因為失望心情沮喪，夜夜無法入眠，出現「選舉症候群」，他至南投縣社區心理衛生中心諮商，心理諮商師建議限制社交媒體、找對象傾吐釋放情緒、投入興趣及規律作息等4招改善。

南投縣社區心理衛生中心指出，選舉過程中，支持者投注心力關注自己支持的候選人，處於興奮、激昂的狀態，未料選舉結果不如預期，出現情緒失落、悲傷、擔憂，甚至憤怒和激躁等反應，還可能有暴力行為，對自己或他人造成傷害，出現「選舉症候群」，以往對政治較冷感的年輕人，這次受選舉影響出現心理困擾。

社區心理諮商師說，阿明因為自己支持的候選人落選，失望地睡不著，出現身心症狀，日前到心理衛生中心求助，他們傾聽阿明的苦惱，理解其情緒困擾，建議他4招改善：

（1）限制社交媒體：暫時減少甚至遠離討論政治的社交媒體

（2）分享感受：向適當對象傾吐感受，適時釋放情緒並獲支持

（3）投入興趣：投身興趣獲取樂趣和滿足成就感，轉移注意力

（4）規律作息：充足休息有助於恢復體力，提高抗壓力

南投縣社區心理衛生中心表示，民眾若有心理諮商需要可洽13鄉鎮市衛生所所設置的免費心理諮商站，也可撥打本縣社區心理衛生中心諮詢專線（049）2202662或（049）2631925尋求協助，或上南投縣衛生局網站預約免費心理諮商服務。