一名父親被未成年女兒指控闖入她房間裡，拿獵槍敲她房間的天花板，再脫下衣褲，他「沒有戴保險套」加以性侵，台北地方法院依成年人故意對少年犯強制性交罪，將他判刑5年6月。可上訴。

男子在2022年1月間不顧女兒以言語拒絕及肢體推拒，違反她意願加以性侵，同年2月11日或12日某日清晨，他在住處女兒房間內，不顧她言語拒絕及肢體推拒，加以性侵。

女兒不堪受辱，在2022年2月13日致電家防中心，告知自己遭被告性侵害，在社工人員陪同下報警並驗傷採證，她的私處檢出的DNA-STR型別與父親型別相符，檢方偵結將他起訴。

台北地院審酌他身為被害人父親，竟罔顧人倫，無視她為14歲以上未滿18歲之少年，僅為滿足個人慾念，竟分別對她強制性交行為，影響她身心、人格發展甚鉅，行為應嚴予非難，判刑5年半。

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