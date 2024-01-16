桃園市環保局16日公告今年桃園市電動機車補助計畫。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

配合世界趨勢推定淨零碳排，桃園市環保局16日公告今年桃園市電動機車補助計畫，搭配本年度申請條件，首度推出「青壯新征程」專案，而「婦幼E騎GO」專案的資格限制也放寬，造福青壯年、新住民及婦幼3大族群，補助金額最高可達4萬元。

環保局長陳世偉指出，桃園市電動機車數逾9萬4000輛，市占率達6.89％，因此針對汰換二行程機車並有換購電動機車的申請者，最高共可獲市府2萬元補助。此外，民眾若有汰換2016年12月31日（含）前出廠的1至5期機車並同步換購電動機車，市府最高補助1萬7000元，若僅新購電動機車的申請者也有最高4000元的補助，以上總名額為8500件。

陳世偉表示，除了加碼補助中低收入戶、復興區居民外， 18至45歲的青壯年族群是台灣社會的中流砥柱，為此今年度推出「青壯新征程」專案，符合以上資格者加碼補助4000元，名額有2000件。

另為照顧婦幼族群，今年擴大「婦幼E騎GO」方案的申請條件，由原先的育有6歲以下孩童家庭，擴大到育有12歲以下的家庭，每件申請案加碼補助6000元，名額總計有2000件，今年的補助金額最高可達4萬元，為全國最高。

環保局提醒，今年補助方案補助期限自1月1日起至12月31日止，最晚申請期限至2025年1月10日止，市民可透過線上申請系統（網址：https：／／tydeposs.cc／）提出申請或上環保局官網查詢。