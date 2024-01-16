沈玉琳跟林襄日前為了網路節目《威廉沈歡樂送》前往籃球場觀賽，被質疑她可能成為職籃啦啦隊員，沈玉琳今（16日）出席三立年貨大街特別企劃記者會，被問到林襄2月28日與樂天桃猿合約到期後的未來動向。
沈玉琳今幫忙澄清，表示林襄沒有要到職籃啦啦隊，當天是單純到籃球場錄製探班單元，「搞得好像我們是情侶私約去看球一樣，照片拍下來，連我自己都懷疑 ，奇怪我是跟她在談戀愛是不是」。
至於林襄之後的動向？沈玉琳坦言有私下問過，「她自己也不知道，她說因為經紀公司還在談」，表示目前還沒百分百確定。
沈玉琳跟林襄日前為了網路節目《威廉沈歡樂送》前往籃球場觀賽，被質疑她可能成為職籃啦啦隊員，沈玉琳今（16日）出席三立年貨大街特別企劃記者會，被問到林襄2月28日與樂天桃猿合約到期後的未來動向。
沈玉琳今幫忙澄清，表示林襄沒有要到職籃啦啦隊，當天是單純到籃球場錄製探班單元，「搞得好像我們是情侶私約去看球一樣，照片拍下來，連我自己都懷疑 ，奇怪我是跟她在談戀愛是不是」。
至於林襄之後的動向？沈玉琳坦言有私下問過，「她自己也不知道，她說因為經紀公司還在談」，表示目前還沒百分百確定。
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