日本特有的「地下偶像」文化已盛行許久，吸引不少粉絲追捧，不過近日卻傳出有地下男偶像在粉絲拍照會上對未成年粉絲做出猥褻行為，遭到警方調查，而該公司的社長和顧問也因涉嫌違反東京都「迷惑防止條例」被捕。

據日媒報導，藝能事務所「NA Promotion」旗下的地下偶像男團，日前在表演結束後，進行拍照會，讓粉絲可以和心儀的偶像一對一合照，而花得金錢越多，與偶像相處時間就越長，而在拍照過程中，則出現不少誇張行為，除了身體觸摸外，還把手伸進粉絲內衣，甚至在粉絲身上模擬性姿勢，藉此讓粉絲「暈船」，產生更多戀情感覺，因此願意花更多錢。

而報導中被摸胸的17歲女粉絲，花在和偶像拍照的「約會費用」超過200萬日元，還有女粉絲為了花錢和偶像互動，不惜去援交。因此該公司的社長與顧問遭指控利用粉絲的感情吸金，月入2億日圓（約4368萬元台幣），被以涉嫌違犯「迷惑防止條例」被捕，但他們否認教唆男偶像做出任何猥褻行為。

日本警視廳也表示，國高中生為了追星，藉由援交和「爸爸活」賺錢的類似的諮詢案件，有越來越多趨勢，因此也呼籲外界要注意過度追星的現象。