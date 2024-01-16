劉金表示，過去一年OPPO在台灣市場跨出非常艱辛得一步，去年OPPO站穩台灣市場智慧型手機老三位置，包括銷售量、銷售額都成長15%，其中，單價800元美金以上的高階產品更是成長達20%，可以說是在產業逆風之際交出不錯成績單。

展望2024年，劉金表示，OPPO定位在一個中高階品牌，今年對智慧型手機產業還是保持信心，就3大部分來說。首先，在產品上，OPPO今年在台灣會持續推動中高階，深信只要產品棒，就會帶動購買力，要吸引消費者喜愛不是問題，並朝向縮短產品發布周期規劃，增強產品體驗；再者，在銷售結構上，會持續強化通路，尤其在高階產品上會擴大力度、最後，銷售表現上，期望Pro維持穩定銷售，數字可以做到10%的成長。

劉金表示，OPPO將提升消費者體驗和服務付諸行動，這次也將電池換新服務帶到Reno 11系列，降低購買門檻，預計本次銷售量將可以相較前一代提升1.4倍。

另外，劉金也分享，以OPPO的摺疊機在台灣市場表現來說，消費者中有40%是果粉，顯示OPPO在台灣的品牌力是持續成長的。

規格部分，Reno11 Pro及Reno11分別搭載聯發科天璣8200、天璣7500，聯發科可說是一口氣搶下兩款智慧機的處理器大單。照相功能上，Reno11 Pro及Reno11上分別搭配Sony IMX890和LYT600旗艦級感光元件；112度800萬畫素超廣角鏡頭能夠記錄壯麗的自然風景、拍攝多人合照；而3200萬畫素前鏡頭讓每一張自拍都完美出眾。在螢幕的部分，Reno11 系列搭載120Hz的3D曲面螢幕，以6.7吋AMOLED大螢幕，結合不到2mm的極窄邊框，實現高達93%的螢幕佔比。另外，Reno11 Pro搭載80W SUPERVOOCTM超級閃充，僅需充電5分鐘即可觀看影片2小時，最快半小時內即可充滿電，在待機狀態下可支撐長達1天半的續航。

Reno11 Pro 提供珍珠白、岩石灰兩種顏色，搭載 12GB+512GB儲存空間，售價17,990元；Reno11提供波紋綠、岩石灰兩種顏色，提供12GB +256GB、8GB +256GB兩種儲存空間選擇，售價分別為14,990元(12GB+256GB)與13,990元(8GB+256GB)；Reno11系列將於1月17日起於各大通路開賣，1月31日前於OPPO體驗店、OPPO網路商店購買。