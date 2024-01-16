固態電池有望為下一代電動車提供更多的能量儲存、更長的行駛里程和更快的充電速度，因此被稱為是電池界的「聖杯」。然而儘管經過數十年的研究和數十億美元的投資，它的未來仍然顯得難以捉摸。

據熟悉談判的消息人士說，福斯正與法國的Blue Solutions進行談判，該公司已經為戴姆勒(Daimler)的電動巴士生產固態電池。據匿名的消息人士稱，福斯汽車和Blue Solutions計劃在未來幾個月內達成聯合開發協議。

福斯選擇擴大合作夥伴，凸顯出固態電池更商業化的發展，存在一系列技術障礙。固態電池有望實現比傳統鋰離子電池更長的續航里程和更短的充電時間。

福斯表示，與QuantumScape的合資企業正在按計畫進行。當被問及與Blue Solutions是否有任何談判時，福斯拒絕提出評論。

法國Bollore集團旗下的Blue Solutions的發言人證實，該公司正在研發乘用車電池，並表示已與BMW和另一家公司簽署開發協定，並與第三家公司進行談判，但拒絕透露公司身分。

福斯、豐田、BMW和全球其它汽車製造商正在競相解決固態電池的難題。儘管進行了數十年的研究，並投入了數十億美元資金，固態電池在技術上仍然難以實現。台灣輝能科技曾表示，目標到2023年底交付半固態電池的原型樣品，電池組的能量密度幾乎增加一倍。其它例如贛鋒鋰業、寧德時代等，也都在開發該技術。

Blue Solutions發言人對路透表示，該公司正在研發充電時間為20分鐘的電池，並計畫在2029年前為該電池打造「超級工廠」。

固態電池產業缺乏商業化的成功，削弱了市場熱情。PitchBook數據顯示，去年對固態電池公司的全球創投交易活動，金額減少了72%，至1.46億美元。

Ibex Investors合夥人Jeff Peters表示，投資人對固態電池的興趣已經減弱，他們質疑投資固態電池的風險。

QuantumScape與最大股東福斯的合資企業就是一個鮮明例子，固態技術未能實現最初的承諾。雙方在2018年簽署的開發協議，設想到2025年為福斯電動車提供固態動力，讓e-Golf的續航里程增加一倍以上，達到750公里。

QuantumScape的股價在2020年12月達到132.70美元，目前跌到約7.37美元。該公司尚未透露何時將進行大規模商業化量產。但高盛表示，很可能會在2026~2029年間出現。

QuantumScape在去年10月對美國證交會提交的監管文件中表示，它已經錯過了在2018年與福斯的協議中設下的商業化時間表，因此福斯有權終止合資企業。