韓國男團EXO成員伯賢日前宣佈成立公司「INB100」，自己當老闆，他也迫不及待要來台灣與EXO-L（官方粉絲名，也稱作「愛麗」）見面，參加農曆春節後將舉辦的「2024 K-MAX TOUR CONCERT IN TAIPEI」拼盤演唱會，超過4年沒來台，伯賢興奮表示：「一想到能親自跟台灣愛麗見面，真的讓我很開心也很期待，這段時間推出的許多作品，以及沒能親自展現給大家看的舞台，都將在這次的『K-MAX』呈現給大家，我也會努力準備，邀請你們當天都能來現場同享歡樂！」

伯賢去年7月隨團體EXO發行專輯《EXIST》，10月則加入紅遍全球的電玩「英雄聯盟」組成的「HEARTSTEEL」虛擬限定男團，擔任Ezreal（伊澤瑞爾）一角，同團還有台灣歌手ØZI，伯賢說：「在第一季時，我使用的角色就是Ezreal，因此當受到邀請要我擔任Ezreal時，我深感榮幸！」屆時也非常有可能在演唱會上聽到伯賢表演遊戲主打歌〈PARANOIA〉。不僅如此，伯賢先前也在泰國曼谷舉辦的「第33屆首爾歌謠大賞」中拿下最佳OST獎，讓他的演藝生涯又多了一項殊榮肯定。

除了伯賢外，還有ONF及CRAVITY二個男團也將共襄盛舉，ONF相隔近4年將訪台，6位成員紛紛表達出喜悅之情，「非常感動FUSE（官方粉絲名）的呼喊，我們真的要來了，到時不見不散。」由於正逢春節期間舉行，他們也期待屆時親自感受台北的年味氣息；另一組則是去年7月來台舉辦巡演的CRAVITY，成員同樣滿心期待，「很開心這麼快又能來與LUVITY（官方粉絲名）見面，我們將全新打造這次的舞台演出，上次來台北時，獲得很多的支持與照顧，讓我們依然記憶猶新，覺得粉絲真是太棒了」。

「2024 K-MAX TOUR CONCERT IN TAIPEI」即將在2月17日（六）晚上7點於南港展覽館舉辦，演出陣容包括EXO伯賢、ONF與CRAVITY，票價分為搖滾區NT$5,800／座席NT$4,500、3,500／身心席NT$2,900，門票預計本周六（20日）上午11點在Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台全面開賣，更多活動詳情請上主辦單位SHOW Office Entertainment.co.ltd官方臉書和IG查詢。