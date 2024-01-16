現年90歲的「西銘美代子」女士（二排左三），其祖父為「內間長三」，是基隆市和平島歷史脈絡中非常重要的歷史人物，於16日舉家17人從琉球搭乘郵輪，回基隆到幼時居住地和平島與母校正濱國小巡禮，與校方和小學弟妹們交流。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

現年90歲的「西銘美代子」女士，回基隆到幼時居住地和平島與母校正濱國小巡禮，與校方和小學弟妹們交流。圖為正濱國小同學送自製卡片給西銘女士。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

現年90歲的西銘美代子女士，祖父為內間長三，是基隆市和平島歷史脈絡中非常重要的歷史人物，於16日舉家17人從琉球搭乘郵輪，回基隆到幼時居住地和平島、八斗子巡禮。基隆市教育處表示，西銘美代子特別回到80年前就讀的「真砂小學校」，也就是現今的中正區正濱國小參訪，並與小小學弟妹們一同談天，相當動人。

教育處表示，為歡迎第一屆校友西銘美代子女士家族，正濱國小特別辦理「第一屆老校友回校尋根徵求老照片活動」，並獲得該校家長的熱烈回應，且在台灣文獻館中找到當時建校補助學校建築經費的珍貴文獻。

西銘美代子女士到校後，由校長、主任及學校的自治市長陳碩同帶領自治市幹部及仙女團隊列隊歡迎，正在操場上活動的小朋友也興奮得主動跟老奶奶打招呼，同學並製作一張精美的卡片，上面彩繪台灣各地特色與美食，還有學校景色送給學姊奶奶作為參訪紀念。

教育處指出，學校也安排「與學姊奶奶對話時間」，小朋友們提出很多有興趣的問題，像是「以前有多少學生？」、「最喜歡什麼科目？」 學校跟以前學校有什麼不同？等。西銘美代子女士很興奮告訴學弟妹們，「學校都不一樣了，變得好漂亮。我以前每天花30分鐘從社寮島走山路、過橋到學校讀書。那時候學校只有女生，我從一年級到六年級都是同一位老師，我們老師非常會唱歌，所以學校常常會出現我們的歌聲。我班上有40多人。我以前是跑步的健將，每次被派出去比賽都能得名。」男同學聽到學校以前只有女生，都很驚訝，也非常佩服老奶奶的好體力。

恰好正濱國小本周辦理「春聯流水席」活動，全校同學都在藝術課中寫春聯，因此西銘美代子一家人也到藝術教室，跟著學生一起寫春聯，因為日本也有漢字，所以她的曾孫們都寫得一手好書法，完成美麗的作品。

最後由學校敦煌小仙女表演了精采的舞蹈歡送老奶奶，西銘女士牽著校長王佩蘭的手，歡迎校長和老師到琉球玩，她一定會盡地主之誼。身為活動主辦人之一的自治市秘書長葉宥鈞同學表示，「我非常驚訝，老奶奶年紀這麼大了，還會想念自己曾經念過的學校。」自治市長陳碩同也說，「我覺得從老奶奶身上了解自己學校的歷史，是很棒的一件事。」副市長彭家涵很興奮的分享，「透過這個活動可以跟外國人交流，是一次難忘的經驗。」