嘉義市某國中1名國三男學生疑與其他班同學在網路上有言語過節，15日下午放學後，在學校旁的巷子內遭6名二、三年級男學生圍堵、拳打腳踢，校方當天下午接獲家長通知，馬上通報校安中心，16日被打的男學生家長已到派出所對6名學生提出傷害告訴。

「黑色豪門企業」臉書社群上傳一段疑似圍觀學生拍攝的影片，一群學生放學後圍堵1名男學生，眾人一言不合突開駡、叫囂，三字經狂噴，4、5名學生衝上去拳打腳踢攻擊男學生，被害學生被打到牆角，在場多名同校學生不敢吭聲，之後疑似有人以為老師來了，當場一哄而散。

校方表示，昨下午6點接獲家長來電通知該起事件，指學生在學校旁邊的巷子裡被打，當時約10餘名學生聚集，有6名二、三年級的學生對一名3年級學生有不當行為，事件過程中有多人錄影，影片已在網路流傳，經查證疑似為是學生在網路上不當留言引發衝突事件，昨學務處立即依規定通報教育部校安中心以緊急事件處理，並聯絡事件相關家長到校進行後續處置。

校方表示，目前受害家長已報警依循法律途徑處理，學校端將以行政處分搭配適當的輔導程序進行後續處置，確保事態得以妥善處理。嘉義市警察局證實被害學生家長已對6名動手、動腳學生提告，接下來少年隊會加強巡邏校園周邊，維護校園安全。