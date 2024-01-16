農曆春節是家家戶戶團圓的好日子，但社會上能有一群孩童因家庭變故缺乏親人照護，無法返家過年。在春節前夕，為了讓孩童感受年節的溫暖，台慶不動產高雄區經管會捐贈財團法人高雄巿私立希恩之家10萬元愛心善款，幫助0-6歲孩童們能感受到社會溫暖，在健康又安全的環境中成長，以行動實踐SDGs消除飢餓、促進各年齡層健康生活與福祉的精神。

財團法人高雄巿私立希恩之家致力於0-6歲危機處境的嬰幼兒安置、保護和照顧，積極推動早期療育資源，為發展遲緩的幼兒提供特殊教育，增加融入社會的能力與機會，同時提供在台懷孕移工婦女諮詢及安置服務，保障移工婦女在台工作及生育的權益。

日前（1/10）在希恩之家的新房舍舉行捐贈儀式，由台慶不動產高雄區經管會會長蔡亞志代表將10萬元愛心善款交由希恩之家董事長周林錦燕，希恩之家也贈送感謝狀，感謝台慶不動產高雄區經管會的熱心善舉，並邀請台慶不動產的夥伴參觀孩童們在新房舍的生活環境、近距離與孩童互動。

台慶不動產高雄經管會公益副主委吳冠逸感慨分享，與希恩之家認識2年多時間，都有定期捐贈照護經費，支援孩童的尿布、奶粉等備品。看見孩子們在專業團隊照護下健康長大，跟同伴在教室裡快樂玩耍，真心希望號召更多愛心人士一起加入守護他們的行列。

台慶不動產高雄區經管會會長蔡亞志表示：「台慶不動產長期做公益活動回饋在地民眾，新的一年集結高雄地區所有加盟店的力量，捐助希恩之家10萬元愛心善款，讓孩子們能感受到台灣社會的愛與溫暖、幸福成長。未來也會持續規劃募款活動，為希恩之家籌備照護經費，讓孩子們有更多資源使用。」

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，並號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以行動回饋社會，關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血等公益活動，未來也將更積極落實企業社會責任，發揮團結力量大的精神，持續傳遞正面能量給台灣社會。