在客廳擺放盆栽植物，既可淨化空氣，又有美化的效果，還有人喜歡藉此招納吉祥，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享說，從風水上來講，一盆好的植物不僅賞心悅目，還能開運化煞，但是選錯植物或放錯位置，反會造成負面影響，他提醒客廳擺放盆栽5宜忌要留意，像是圓莖葉植物能帶來有好兆頭，帶刺植物卻容易招來小人。

客廳擺放植物5風水宜忌如下：

▌溫暖色調更開運

客廳是家中的重要區域，在選擇盆栽植物時，應該儘量選擇溫暖色調的花卉，如紅色、黃色、橙色等，增加家中的財氣和運勢,；而一些冷色調的花卉，如藍色、紫色、白色等，雖然也有一定的美感，但是不利於家中的氣場和人際關係。

▌圓莖葉植物有好兆頭

在客廳擺放盆栽植物時，也要注意植物的形狀和特徵，一般來說，圓莖葉的植物比較適合擺放在客廳，因為圓形代表著圓滿、和諧、完美，能夠為家中帶來吉祥和平安，而一些尖銳或異形的植物，如仙人掌、龍血樹等，容易給人一種刺眼、刺心、刺骨的感覺，不利於家中的健康和感情。

▌假花不帶真情意

有些人為了省事或追求美觀，會在客廳擺放一些假花或乾花，這些花雖然看起來很漂亮，但是在風水上非常不好，因為假花或乾燥花沒有生命力，不能為家中帶來陽氣和活力，反而會吸收家中的財氣和運氣，而且假花或乾燥花也代表虛假和死亡，容易影響家中的真誠和長壽。

▌帶刺植物招小人

客廳也要避免擺放一些帶刺的植物，如仙人掌、玫瑰等，這些植物在風水上極為不利，因為帶刺的植物容易刺傷人體和心靈，也容易招惹小人和是非，特別是仙人掌這種植物，具有強烈的煞氣和陰氣，如果擺放在客廳裡，會影響家中的財運和健康。

▌藤蔓盤據易生陰

客廳也不宜擺放一些藤蔓類的植物，如綠蘿、常春藤等，這些植物雖然有清新自然的感覺，但是在風水上非常不合適，因為藤蔓類的植物容易盤據空間和光線，使得客廳裡顯得陰暗擁擠，而且藤蔓類的植物也代表纏繞和牽連，容易影響家中的自由和幸福。