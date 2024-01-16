新北市府為加速民有的老舊市場更新改建，於2023年3月31日發布「新北市轄內民有市場活化再生專案計畫」，至今除新店惠國市場預計3月進入市府審查外，昨（15）日板橋篤行市場也公告畫定為更新地區，將透過各式獎勵誘因，復甦零售市場機能。

板橋篤行市場位於浮洲橋下的金門街及大觀路三段133巷交叉路口，屬於樹林都市計畫範圍內之零售市場用地，面積約1700平方公尺，雖鄰近生活休閒、教育機能兼具，但該市場用地現況為低度使用，僅部分店面做便利商店與餐飲。

為了活絡當地經濟，昨日在全體所有權人同意共識下，將該區畫定為更新地區，未來將採都市更新併同多目標使用開發，並將同意門檻由80％降低至75％、時程獎勵最高10％以及有條件提高基準容積由現行240％調高至毗鄰住宅區容積率等獎勵誘因，來復甦零售市場的機能。

新北市都更處長林炳勲表示，市場用地畫設區位多處於交通便利區域，但推動更新事業時往往受限產權複雜、基準容積低於周邊地區、各項法令限制等因素造成推動不易，故提出專案計畫加速推動民有市場更新改建。

市府自去年3月推動民有市場活化再生專案計畫後，迄今已有2案提出申請，另有多處洽詢辦理方式，目前進度最快的是新店會國市場，，已由實施者擬定事業計畫及權利變換計畫程序作業中，預定3月將都市更新事業案送府審查。