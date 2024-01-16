農曆年前，弘道老人福利基金會基金會與中陽集團、大里獅子會志工16日陪伴13位弱勢長輩走出家門，前往大買家採買年貨。（中陽集團提供／潘虹恩台中傳真）

又到了農曆年前，家家戶戶採買年貨之際，弘道基金會與中陽集團、大里獅子會志工16日陪伴13位弱勢長輩走出家門，前往大買家採買年貨。而高齡75歲、獨居的蔡阿嬤長期臥床已許久沒有逛街買衣服，在志工陪同下盡情挑選喜歡的衣服試穿，讓愛漂亮的她重展燦爛笑顏。

農曆春節將至，弘道老人福利基金會台中服務處深知許多獨居弱勢長輩因經濟拮据、疾病或行動不便等因素，無法出門採買年貨，特地在春節前，與中陽集團、大里獅子會攜手陪伴13位弱勢長輩走出家門。其中，高齡75歲、獨居的蔡阿嬤患有高血壓、糖尿病，在歷經心臟、脊椎的手術後長期臥床。

「希望可以買件新衣服！」長期臥床的蔡阿嬤平時沒有機會買衣服，16日搭上接送專車，前往大買家量販店購物。在志工協助下，蔡阿媽盡情挑選喜歡的衣服試穿。順利買到新衣服，讓愛漂亮卻久未逛街買衣服的蔡阿嬤笑得燦爛，直呼「非常開心！」現場還有志工特別裝扮成財神爺發放購物紅包，並說出吉祥話祝福，讓現場長輩都笑得合不攏嘴，氣氛熱鬧。

弘道基金會台中服務處處長陳國慶表示，對許多弱勢長輩來說，農曆春節就是一般的平常生活，無法像一般大眾那樣慶祝新年，希望透過「寒冬助老」服務帶長輩外出採買，不僅能自行選擇所需物品，也感受農曆春節的熱鬧氣氛。弘道基金會在台中服務2094位獨居弱勢長輩，寒冬助老服務經費需500萬元，急需社會大眾捐款支持。

中陽集團表示，歲末天寒，當大家開心迎接新春團圓之際，社會角落中，仍有許多孤單弱勢的長輩需要關心，希望透過集團旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園的共同響應，讓長輩不只受到物質上的幫助，還有心理上的溫暖。