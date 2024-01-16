2024大選落幕，立法院三黨不過半，針對未來國會正副龍頭選舉，將成為關鍵少數的民眾黨率先出招，要藍綠有志角逐院長的人須提出4項承諾。對此，國民黨新科立委徐巧芯也接招，再加碼要改善民進黨濫用《國家機密保護法》以及行政院「拖字訣」不給資料成為政府遮羞布的問題，「請行政院螺絲鎖緊，好好面對民意的檢驗」；藍委洪孟楷也直言，過去4年最痛苦的就是向行政部門要資料卻傲慢不回應的態度，並提出優先通過「吹哨者保護法」、總統進立法院國情咨文的的修法方向。

針對2月1日的國會龍頭選舉，民眾黨預告8席立委將團進團出，並拋出建立國會聽證調查制度、強化人事同意權審查、加強立委利益迴避規範、立法院經費公開透明，並承諾定期公布相關經費使用等四項主張，要求藍綠2黨有志爭取院長的人回應。

對此，國民黨新科立委徐巧芯今(16)日在臉書發文，「國會改革確實勢在必行，而是不只四項，更應該要加碼」，比方說她非常反對民進黨對民進黨政府這幾年濫用《國家機密保護法》。當初國安人員花費多少預算在賴皮寮，立委索取資料得到的回覆竟然是「國家機密」。國家機密應以最小範圍而為之，不該成為政府的遮羞布。

徐巧芯續指，再來，這八年來不少立委提過，行政院對於立委索取資料，總是採取「拖字訣」，相關單位總是會拖延待新聞過後再提供，或者找藉口不給。未來應該要改善，讓陽光照進國會，讓人民有知的權利。徐強調，「過去的立法院因為民進黨獨大，立委是橡皮圖章、投票部隊，未來我們不可能讓這種事情發生，請行政院螺絲鎖緊，好好面對民意的檢驗！」

國民黨立委洪孟楷也在臉書表示，國民黨的態度就是回應民意而非黨意，現階段的關鍵就是擦亮立法院的招牌，找回人民的信任，「我們力挺國民黨團提出的人選也期待我們的新院長能具體提出承諾來回應民眾期待。」

洪孟楷指出，首先「吹哨者保護法」要優先提出法案，一定要積極推動；第二，「行政部門不給資料的調查權，過去四年在立法院最痛苦的就是向行政部門要資料卻傲慢不回應的態度，未來新院長若能支持推動，我完全同意！」

洪孟楷續指，第三也最重要的，總統進立法院國情咨文；選舉時除了賴都同意未來總統進立法院國情咨文，現在就是改變的時候！多數的立法委員可以修法、要求，這才是真正讓民選總統向民負責。不能被少數綁架，2350萬人的民意才是國民黨未來必須遵守且才是最大的依歸。