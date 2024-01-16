談到礦物質鋅，不少人都會想到是維持男性生殖系統正常功能的關鍵成分，實際上鋅的功效眾多，若缺乏恐對身體造成許多負面影響。對此，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄表示，想知道身體是否需要補充鋅，可透過4項指標來自我檢測，分別為外觀、嗅味覺變化、飲食習慣與過往病史。其中她提到，像是長期茹素者，或肝病、腎病、慢性腹瀉、長期酗酒等族群，都容易有缺乏鋅的情況。

陳欣湄在《明欣醫聊事》分享，鋅對於男女來說，都是很重要的營養素，主要因為鋅在體內參與了很多細胞修復，舉凡皮膚、指甲、頭髮，甚至是口腔黏膜和免疫系統等，它都佔有很重要的位置。

進一步談及什麼人需要補充鋅，陳欣湄說，可透過4種方式來進行自我檢測。首先是外觀，她指出，如皮膚有無難以癒合的傷口、指甲容易脆裂、頭髮較脆弱等，皆為身體缺鋅警訊；其次是嗅味覺，可留意近期是否在此方面出現變化或異常。

再來是飲食習慣，陳欣湄表示，若為長期吃素者，就較容易會有缺乏鋅的情況；最後是過往病史，她指出，包括肝病、腎病，或慢性腹瀉，甚至是長期酗酒者，也可能都會缺乏鋅。

根據國民健康署建議，男性每日需攝取15毫克的鋅、女性則需12毫克，上限是35毫克，過量對身體反而會有反效果。泌尿科醫師高銘鴻醫師表示，男性補充鋅可以改善生殖機能、預防攝護腺肥大、強化肌肉；除此，孕期和哺乳女性、50歲以上長者、素食者也都非常需要鋅。他並分享常見補鋅食物，包含生蠔、小麥、牛肉、豬腳、蛤蠣、南瓜籽、堅果、黑巧克力等，都是很不錯的獲取來源。

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