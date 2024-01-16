民進黨立委鄭運鵬雖連任失利，但因為兒子鄭屹德（德德）外表清秀，被封為「國民公公」備受討論。台南林俊憲立委今（16日）與沈玉琳、夏宇禾、主播王志郁、邱寶郎廚師一起出席「三立嚴選蝦皮直播」年貨大街記者會，直言年輕版的鄭運鵬帥度不如兒子德德，也自信認為自己年輕時的帥度超越鄭運鵬。

林俊憲今本來不想多談德德，因為鄭運鵬事前有交代想給兒子一點隱私，但還是拗不過媒體要求，分享他眼中的德德。他說，4年前開箱鄭運鵬辦公室時，德德就意外入鏡引發討論，他今分享之前對德德的第一印象，「我第一次看到他兒子才在念小學，我第一次看到就覺得怎麼這麼漂亮這麼帥，吳思瑤立刻就愛上」，而他也誇獎長大後的德德變得更帥。

林俊憲說，德德的粉絲比爸爸鄭運鵬多，將來一定是可造之材，建議德德踏入政壇還是演藝圈？他說：「應該到演藝圈跟著玉琳哥」，沈玉琳也認為德德趁此進入演藝圈比較實際，「政治圈有時候選得上有時候選不上，不如來演藝圈比較實在，但演藝圈也有分紅跟不紅」。