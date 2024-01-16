周二香港恆生綜合指數收盤跌350.41點或2.16%，為15865.92點，指數跌破萬6點，創近14個月新低。國企股(H股)跌1.9%，為5343點。科技指數跌2.3%，為3326點。交易所成交金額為844億港元。

騰訊跌2.4%，美團跌2.3%，阿里巴巴跌2.3%，ATM三者成為拉低大盤最大的拖累。

京東健康跌6.8%，為跌幅最大的藍籌股。

人民幣下滑，內房和物業管理下跌，遠洋集團跌逾8%，富力地產跌2.0%，龍湖跌6.6%。

碧桂園翻黑，跌5.6%，碧桂園服務也跌4.5%；此前該公司宣布，預計今年交付48萬套樓房，並且將採取積極自救措施，目前已有9檔境內債券已成功展期。該公司並預計2024年中國房市將持續疲軟。

百度收盤僅小漲0.4%，然在昨日重挫了11.5%；稍早百度澄清與大陸軍方實驗室沒有合作關係，也沒有提供任何定製化服務。